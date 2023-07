Expert Consultant Wahlleistungen m/w/d WMC Healthcare GmbH München

Die WMC Healthcare GmbH, München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Expert Consultant Wahlleistungen (m/w/d) (Stellenanzeige).

- Durchführen von Potenzial- und Prozessanalysen

- Modellierung von Business Cases in den Bereichen Wahlleistungen und Privatkliniken

- Entwicklung von Wahlleistungskonzepten für die Bereiche Ausstattung, Service und Verpflegung zur Verhandlung der Zimmerzuschläge mit dem PKV-Verband

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Präsentations- und Verhandlungsunterlagen

- Begleitung und Unterstützung in der Umsetzung von vereinbarten Wahlleistungskonzeptionen vor Ort bei unseren Klienten

- Optimierung und Gestaltung von Wahlleistungsprozessen

- Schulung und Qualifizierung von ärztlichem und pflegerischem Personal zur Optimierung der Behandlungsdokumentation nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)

- Beratung und Unterstützung in der Gründung, Konzessionierung und Inbetriebnahme von Privatkliniken

- Beratung von Klinikmanagement, Chefärzten und Krankenhausmitarbeitern