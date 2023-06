Fachkraft für MD-Fallmanagement (DRG-Fallmanager*in) Klinikum Darmstadt GmbH

Die Klinikum Darmstadt GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft für MD-Fallmanagement (DRG-Fallmanager*in) (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-darmstadt.de

Fachkraft für MD-Fallmanagement

HE

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Tarifvertrag (TVöD-K)

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Eigenständige Bearbeitung von Anfragen (z.B. Anforderung medizinische Begründung) seitens der Krankenkassen und Anfragen des Medizinischen Dienstes) Bearbeitung von Gutachten des Medizinischen Dienstes Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung von Begehungen des Medizinischen Dienstes Rücksprache mit den DRG-beauftragten Ärztinnen und Ärzten in den Kliniken

Abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege mit Berufserfahrung Zusätzlich abgeschlossene Ausbildung zur Kodierfachkraft, alternativ langjährige Berufserfahrung in der medizinischen Kodierung

möglichst langjährige Berufserfahrung in Pflege und medizinischer Kodierung

Gute Kenntnisse und Erfahrung in der praktischen Anwendung der Kodierrichtlinien, ICD-10 und OPS Katalog sowie der G-DRG Systematik

Erfahrung in der Bearbeitung von MD- und Kassenanfragen

Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket

Kenntnisse im Umgang mit Krankenhausinformationssystemen, idealerweise mit Medico von CGM sind wünschenswert