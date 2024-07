Fachspezialist Krankenhausmanagement / Kodierfachkraft (w/m/x) BMW BKK - die Betriebskrankenkasse der BMW Group Dingolfing

Die BMW BKK - die Betriebskrankenkasse der BMW Group, Dingolfing sucht ab sofort einen Fachspezialisten Krankenhausmanagement / eine Kodierfachkraft (w/m/x) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.bmwgroup.jobs

BMW BKK

Kodierfachkraft

BY

Vollzeit

Vergütung: Attraktive Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Praktische Erfahrung in der ICD- und OPS-Kodierung im deutschen DRG-System.

Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in den Bereichen Kodierung und Abrechnung stationärer Krankenhausleistungen.

Gute Kenntnisse in MS Office.