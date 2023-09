Geschäftsführer Finanzen und IT (m/w/d) Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH Hannover

Die Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH, Hannover sucht für die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist einen Geschäftsführer Finanzen und IT (m/w/d) (Stellenanzeige).

Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH

Geschäftsführer Finanzen und IT

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Geschäftsführung Verwaltung

- Sie sind neben dem Finanzmanagement auch für den Bereich IT, Wirtschaftsbetriebe einschließlich Einkauf verantwortlich und steuern diese Bereiche entsprechend den unternehmerischen Gesamtzielen - Sie sind zuständig für die Planung, Steuerung und Sicherung der Wirtschaftlichkeit, Liquidität und Finanzierung - Sie gestalten die effektive Fortführung der Wirtschaftsbetriebe sowie der IT-Strategie und schaffen effiziente Einkaufsstrukturen - Sie führen die Verhandlungen zu Fördermitteln und Entgelten für die Krankenhausleistungen und verantworten die Rechnungslegung sowie ein aussagekräftiges Controlling

- Langjährige einschlägige Erfahrung in ökonomischer Verantwortung im Gesundheitswesen

- Nachweisliche Erfolge in Veränderungsprozessen, Digitalisierungsprojekten und der Umsetzung großer Bauprojekte idealerweise im Krankenhausbereich

- Erfahrung in der Budget-, Kosten- und Erlössteuerung sowie im Förderrecht im Gesundheitswesen