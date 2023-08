IT-Beschäftigte / IT-Beschäftigter m/w/d LVR-Klinik Bonn

Die LVR-Klinik Bonn des Landschaftsverbandes Rheinland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n IT-Beschäftigte/n (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung.klinik-bonn@lvr.de

Mehr Informationen: www.klinik-bonn.lvr.de

LVR-Klinik Bonn

IT-Beschäftigte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Entgelt entsprechend EG 8 bis EG 9a TVöD gemäß persönlicher Voraussetzungen

29-2072.00 IT Verwaltung

• First- und Second-Level-Support im Microsoft- und Citrix-Betriebssystem-Umfeld sowie Microsoft-Office 2016 und in sonstigen eingesetzten Softwareprodukten

• User-, Rollen- und Berechtigungsverwaltung

• Gerätemanagement und Systemdokumentation

• Unterstützung in IT-Projekten und Pflege der IT-Anwendungen

• Organisation und Durchführung von Schulungen und Einweisungen

• Unterstützung der Medizintechnik

Die Aufgabenübertragung richtet sich nach der vorhandenen Berufserfahrung und wird im weiteren

Beschäftigungsverlauf angepasst.