(Junior-) Medizincontroller (w/m/d) Medical AI Analytics & Information GmbH
Die Medical AI Analytics & Information GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior-)Medizincontroller (w/m/d) im Team Interim-Management für den Einsatz im Raum Süddeutschland (Stellenanzeige).
Bewerbung: www.m-ai.comAusschreibendes Unternehmen:
• Du bist flexibel und begleitest erfolgreiche Projekte im Medizincontrolling.
• Du berätst und unterstützt das medizinische Personal unserer Kunden bei Fragen der Kodierung und der Erlössicherung.
• Du arbeitest an der kontinuierlichen Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität sowie der Prozesse im Medizincontrolling unserer Kunden.
• Du hast Spaß an der Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen im Medizincontrolling.
• Du hast eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische oder vergleichbare Ausbildung im Gesundheitswesen.
• Idealerweise verfügst du über eine Zusatzqualifikation im Bereich Medizincontrolling
• Du verfügst über Berufserfahrung im Medizincontrolling
• Dich zeichnet ein vertieftes Wissen zu rechtlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sowie sehr gute Kenntnisse zum deutschen DRG-System in medizinischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht aus.
• Teamorientierung, Kommunikationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein und Durch-setzungsvermögen mit angemessener Souveränität sind für Dich selbstverständlich.