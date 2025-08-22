(Junior-) Medizincontroller (w/m/d) Medical AI Analytics & Information GmbH

Psychiatrie-Barometer 2025 /> DKG zu den Beratungen des Bundestags-Haushaltsausschusses />

Scan QR-Code 107793Die Medical AI Analytics & Information GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior-)Medizincontroller (w/m/d) im Team Interim-Management für den Einsatz im Raum Süddeutschland (Stellenanzeige).

Medical AI Analytics & Information GmbH: (Junior-) Medizincontroller im Team Interim-Management (w/m/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.m-ai.com

Ausschreibendes Unternehmen:
Medical AI Analytics & Information GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Medizincontroller

Bewerbungsanschrift:
Lahnstraße 31

12055
Berlin



Bundesland:
BE
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: Leistungsgerechte Vergütung

Kategorisierung:
29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben:

• Du bist flexibel und begleitest erfolgreiche Projekte im Medizincontrolling.
• Du berätst und unterstützt das medizinische Personal unserer Kunden bei Fragen der Kodierung und der Erlössicherung.
• Du arbeitest an der kontinuierlichen Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität sowie der Prozesse im Medizincontrolling unserer Kunden.
• Du hast Spaß an der Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen im Medizincontrolling.

Ausbildung:

• Du hast eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische oder vergleichbare Ausbildung im Gesundheitswesen.
• Idealerweise verfügst du über eine Zusatzqualifikation im Bereich Medizincontrolling

Berufserfahrung

• Du verfügst über Berufserfahrung im Medizincontrolling
• Dich zeichnet ein vertieftes Wissen zu rechtlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sowie sehr gute Kenntnisse zum deutschen DRG-System in medizinischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht aus.

Fähigkeiten:

• Teamorientierung, Kommunikationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein und Durch-setzungsvermögen mit angemessener Souveränität sind für Dich selbstverständlich.

Online seit
2025-08-22
Gültig bis
2025-09-21





