Kaderärztin / Kaderarzt Interventionelle Neuroradiologie Kantonsspital St. Gallen

Das Kantonsspital St. Gallen sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen Kaderärztin /-arzt Interventionelle Neuroradiologie (m/w/d) 80-100% (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www..de

Kantonsspital St. Gallen

Kaderärztin/-arzt Interventionelle Neuroradiologie

Voll- oder Teilzeit

80-100%

Vergütung:

29-2072.00 Kaderarzt Neuroradiologie

Sie gehören zum Fachbereich Neuroradiologie und sind gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen verantwortlich für die diagnostische und interventionelle neuroradiologische Versorgung der Patientinnen und Patienten in einem der grössten radiologischen Netzwerke der Schweiz

Ihr Tätigkeitsbereich umfasst anteilhaft sowohl die diagnostische als auch die interventionelle Neuroradiologie

Mit Ihren Kompetenzen in interventioneller Neuroradiologie sind Sie an der Gewährleistung der endovaskulären Eingriffe im Rahmen der Zuordnung der komplexen Neurochirurgie und Neuroradiologie (hochspezialisierte Medizin) und der Schlaganfallversorgung beteiligt

Regelmässige Teilnahme am Bereitschaftsdienst der interventionellen Neuroradiologie