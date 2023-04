Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) Kaysers Consilium GmbH Kevelaer

Die Kaysers Consilium GmbH, Kevelaer sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.kaysers-consilium.de

Kaysers Consilium GmbH

Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement

Voll- oder Teilzeit

bis 38 Std. / Woche

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

Du unterstützt uns in administrativen Aufgaben, z.B. Terminkoordination, Planung von Geschäftsreisen, Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern und Kunden

Die Organisation, der Support und die Nachbereitung von Online·Seminaren sowie von Tagungen an unserem Standort in Kevelaer gehören zu deinem Alltag

Du wickelst die interne und externe Korrespondenz ab und unterstützt uns bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen

Du bereitest wirkungsvolle Präsentations-, Seminar- und Vortragsunterlagen auf

Du prüfst eingehende Rechnungen und kontrollierst Zahlungsausgänge

Du unterstützt uns bei Marketingmaßnahmen, u.a. in der Mitgestaltung von Broschüren sowie der Betreuung unserer Website und der Social-Media-Kanäle