Kaufmännische Direktion m/w/d Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH

Die Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH sucht für die neu geschaffene Position bei einem kommunalen Krankenhausverbund in Baden-Württemberg eine Kaufmännische Direktion (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: walter@rochusmummert.com

Mehr Informationen: www.rochusmummert.com

Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH

Kaufmännische Direktion

k.a

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Management Verwaltung

- Leitung des operativen Betriebs der drei Standorte gemeinsam mit Ärztlicher Direktion und Pflegedirektion

- Weiterentwicklung, Umsetzung und Überwachung der Unternehmensstrategie

- Kontinuierliche Überprüfung der Wirtschaftlichkeit sowie Einleitung und Umsetzung entsprechender Gegenmaßnahmen

- Prozessoptimierung und Kostenkonsolidierung in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Leistungserbringern

- Vorbereitung und Zuarbeit für die konzernweiten Budgetgespräche

- Aktive Mitwirkung an der Verbesserung der verbundweiten Zusammenarbeit und Standardisierung in Richtung einer Konzernführung