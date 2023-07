Klinikgeschäftsführer m/w/d Hospital Management Group GmbH HMG bundesweit

Die Hospital Management Group GmbH sucht bundesweit hochmotivierte Klinikgeschäftsführer (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.www.hmg-im.de

Hospital Management Group GmbH

Übernahme von Geschäftsführungen von Kliniken oder ähnlichen Einrichtungen für Kunden im Rahmen von langfristigen Managementverträgen oder kurz- und mittelfristig als Interim Manager Erstellung von Sanierungskonzepten mit Umsetzung oder auch nur in beratender Funktion mit Umsetzungsfokus Mitarbeit an internen Prozessen und Projekten (u.a. Unterstützung bei der Mitarbeiter- und Projekt-Akquise, Marketing, Business Development)

Mehrjährige Berufserfahrung in der (kaufmännischen) Leitung von Akutklinik- oder Rehabilitationseinrichtungen (oder anderes Gesundheitsunternehmen), optimalerweise in der direkten Verantwortung als Geschäftsführer/in

Berufserfahrung im Bereich (Strategie-)Beratung wünschenswert

Sanierungserfahrung im Krankenhaus oder andere Gesundheitseinrichtungen mit nachgewiesenem messbarem Erfolg (Ergebnisverbesserung, Wachstum, etc.)