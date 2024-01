Klinische Kodierfachkraft / Dokumentationsfachkraft m/w/d Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH Bremen

Die Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH, Bremen sucht zum sofortigen Eintritt eine Klinische Kodierfachkraft / Dokumentationsfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: bewerbung@sjs-bremen.de

Mehr Informationen: www.sjs-bremen.de

Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH

Klinische Kodierfachkraft / Dokumentationsfachkraft

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Kodierung und Prüfung von Diagnosen und Prozeduren (teil-, voll-, vor- und nachstationäre Leistungen) sowie Gruppierung von DRG und Zusatzentgelten entsprechend aktuellen Gesetzen

- zielorientierte Kommunikation mit den zuständigen Ärzten, dem Pflegedienst und anderen Abteilungen im Hause

- Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der ärztlichen und pflegerischen Dokumentation

- Unterstützung des ärztlichen und pflegerischen Personals bei der Optimierung der Patientendokumentation

- professionelle Kommunikation zwischen Leistungserbringer, Kostenträgern, MD und Behörden

- administrative und inhaltliche Bearbeitung der Fälle im MD-Verfahren

- Übermittlung der abrechnungsrelevanten Daten an die Kostenträger

- Mitarbeit an der Weiterentwicklung der administrativen Ablaufprozesse in den Abteilungen