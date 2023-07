Klinische Kodierfachkraft Klinikum Landau - Südliche Weinstraße

Das Klinikum Landau - Südliche Weinstraße sucht für den Standort Bad Bergzabern zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) mit Schwerpunkt chirurgische Kodierung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@klinikum-ld-suew.de

Mehr Informationen: www.klinikum-ld-suew.de

Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH

Klinische Kodierfachkraft

Landau in der Pfalz

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Entgelt nach den Bestimmungen des TVöD

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

• Fallbegleitende, vollständige und optimierte Kodierung von aktuellen stationären Behandlungsfällen

• Beratung und Schulung der klinischen Mitarbeiter in DRG- und Dokumentationsbelangen

• Standortübergreifende chirurgische Kodierungsvidierung

• Mitwirkung an der Dokumentation in der Externen Qualitätssicherung

• Teilnahme im Begutachtungsverfahren des Medizinischen Dienstes