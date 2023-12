Klinische Kodierfachkraft (m/w) Klinikum Bremerhaven Reinkenheide gGmbH

Die Klinikum Bremerhaven Reinkenheide gGmbH hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Klinische Kodierfachkraft (m/w) zu besetzen (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@klinikum-bremerhaven.de

Mehr Informationen: www.klinikum-bremerhaven.de

Klinikum Bremerhaven Reinkenheide gGmbH

Klinische Kodierfachkraft

Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach TVöD-K

- primäre Fallkodierung anhand von Krankenunterlagen als auch fallbegleitend Sicherstellung einer korrekten Patientenabrechnung über DRG Fallpauschalen - Entwicklung, Prüfung und ggf. praktische Umsetzung von Konzepten zur begleitenden Kodierung in verschiedenen Fachabteilungen - Unterstützung des ärztlichen und des pflegerischen Dienstes bei der Optimierung der Dokumentation - strukturierte Bearbeitung von Kostenträger- und MDK Anfragen - weitere Aufgabenfelder können sich im Zuge einer Weiterentwicklung ergeben

- weitreichende medizinische Kenntnisse, vorzugsweise erworben in einer mehrjährigen Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in oder alternativ eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n mit mehrjähriger Berufserfahrung

- sicherer Umgang mit den geltenden Klassifikationssystemen (ICD-10, OPS) und den Kodierrichtlinien

- fundierte Kenntnisse in SAP und MS-Office Anwendungen sind wünschenswert

- Erfahrungen in der selbstständigen Bearbeitung von MDK-Prüfungen nach § 275 SGB V und § 17c KHG