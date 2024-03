Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Die AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) für das Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.kinderkrankenhaus.net

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

mind. 50%

Vergütung: tarifliche Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- abteilungsübergreifende Prüfung der Primärdokumentation, Kodierqualität und Fallfreigabe

- Beratung und Unterstützung der medizinischen/ pflegerischen Kolleg:innen in allen Fragen der Kodierung

- Bearbeitung von Kostenträgerdialogen und MD-Anfragen

- Klagefallvorbereitung

- Kommunikation der Prüfergebnisse an die kodierenden und DRG-beauftragten Ärzt:innen

- Teilnahme an Kodiersprechstunden und Vermittlung von DRG-Basiswissen

- aktive Mitarbeit an Projekten im Medizincontrolling

- administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kodierung und Fallprüfung