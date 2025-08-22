Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Bartels Consulting GmbH, bundesweit
Die Bartels Consulting GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) für den bundesweiten Einsatz (Stellenanzeige).
Kodierung von stationären Krankenhausfällen
Bearbeitung von Anfragen des MD(K)
Vorbereitung und Assistenz von MD(K)-Prüfungen
Durchführung von Projekten zur Verbesserung der medizinischen Kodierqualität in Krankenhäusern
Beratung und Schulung von Mitarbeitern/-innen des ärztlichen und pflegerischen Dienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation
Überprüfung von Krankenhausrechnungen vor der Abrechnung
Eine abgeschlossene Ausbildung als Klinische Kodierfachkraft auf Basis einer medizinischen Ausbildung
Mindestens 2-jährige Erfahrung in der Kodierung
Sicheren Umgang mit gängigen Softwareprodukten (Office, KIS, DRG Software)
Keine Angst vor neuen Herausforderungen
Die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit
Strukturiertes und selbstständiges Arbeiten
Eine kommunikative und kollegiale Arbeitsweise