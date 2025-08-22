Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Bartels Consulting GmbH, bundesweit

person_search

Die Bartels Consulting GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) für den bundesweiten Einsatz (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www.bartelsconsulting.de

Bartels Consulting GmbH

Klinische Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Goxel 33b

48653 Coesfeld





Bundesland: NW DE Bundesland:

Vollzeit unbefristet

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: Kodierung von stationären Krankenhausfällen

Bearbeitung von Anfragen des MD(K)

Vorbereitung und Assistenz von MD(K)-Prüfungen

Durchführung von Projekten zur Verbesserung der medizinischen Kodierqualität in Krankenhäusern

Beratung und Schulung von Mitarbeitern/-innen des ärztlichen und pflegerischen Dienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation

Überprüfung von Krankenhausrechnungen vor der Abrechnung

Ausbildung: Eine abgeschlossene Ausbildung als Klinische Kodierfachkraft auf Basis einer medizinischen Ausbildung

Berufserfahrung Mindestens 2-jährige Erfahrung in der Kodierung

Sicheren Umgang mit gängigen Softwareprodukten (Office, KIS, DRG Software)

Fähigkeiten: Keine Angst vor neuen Herausforderungen

Die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Strukturiertes und selbstständiges Arbeiten

Eine kommunikative und kollegiale Arbeitsweise

2025-08-22

2025-09-20

