Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Eduardus Krankenhaus gGmbH Köln

Die Eduardus Krankenhaus gGmbH, Köln sucht ab sofort eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) zur Erweiterung des Medizincontrollings (Stellenanzeige).

Eduardus Krankenhaus gGmbH

Klinische Kodierfachkraft

Custodisstraße 3-17

50679 Köln





Vollzeit unbefristet

Vergütung: Attraktive Vergütung

Aufgaben: Sie kodieren Fälle unserer Fachbereiche anhand der (hauptsächlich digitalen) Krankenakte

Sie sind für die Evaluierung und Freigabe von Fallkodierungen anhand pflegerischer und ärztlicher Dokumentationen zuständig

Sie führen Projekte zur Verbesserung der medizinischen Kodierqualität im ärztlichen und pflegerischen Bereich durch

Sie beraten und schulen unsere Mitarbeitenden in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation

Die selbstständige Vorbereitung und Durchführung der Inhouse-MD-Prüfungen fallen in Ihren Aufgabenbereich

Ausbildung: Sie verfügen über eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische Ausbildung mit Berufserfahrung und eine Zusatzqualifikation im Bereich der klinischen Dokumentation / Kodierung

Berufserfahrung Sie konnten fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS sowie den Deutschen Kodierrichtlinien und Abrechnungsbestimmungen sammeln

Sie bringen praktische Erfahrungen in der Bearbeitung von MD-Anfragen mit

Ein sicherer Umgang mit den üblichen IT-Anwendungen (MS Office, Grouper- und KIS-Software) ist für Sie selbstverständlich

Fähigkeiten: Die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit sowie eine kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus

Es fällt Ihnen leicht, strukturiert und selbstständig zu arbeiten

Sie haben ein gutes Verständnis der medizinischen Terminologie

2025-08-13

2025-08-28

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: