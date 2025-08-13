Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Eduardus Krankenhaus gGmbH Köln
Die Eduardus Krankenhaus gGmbH, Köln sucht ab sofort eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) zur Erweiterung des Medizincontrollings (Stellenanzeige).
Sie kodieren Fälle unserer Fachbereiche anhand der (hauptsächlich digitalen) Krankenakte
Sie sind für die Evaluierung und Freigabe von Fallkodierungen anhand pflegerischer und ärztlicher Dokumentationen zuständig
Sie führen Projekte zur Verbesserung der medizinischen Kodierqualität im ärztlichen und pflegerischen Bereich durch
Sie beraten und schulen unsere Mitarbeitenden in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation
Die selbstständige Vorbereitung und Durchführung der Inhouse-MD-Prüfungen fallen in Ihren Aufgabenbereich
Sie verfügen über eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische Ausbildung mit Berufserfahrung und eine Zusatzqualifikation im Bereich der klinischen Dokumentation / Kodierung
Sie konnten fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS sowie den Deutschen Kodierrichtlinien und Abrechnungsbestimmungen sammeln
Sie bringen praktische Erfahrungen in der Bearbeitung von MD-Anfragen mit
Ein sicherer Umgang mit den üblichen IT-Anwendungen (MS Office, Grouper- und KIS-Software) ist für Sie selbstverständlich
Die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit sowie eine kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus
Es fällt Ihnen leicht, strukturiert und selbstständig zu arbeiten
Sie haben ein gutes Verständnis der medizinischen Terminologie