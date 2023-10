Klinische Kodierfachkraft m/w/d Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH

Die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: meinekarriere@kho-bielefeld.de

Mehr Informationen: www.kho-bielefeld.de

Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• G-DRG-Fallkodierung (in der Regel) mit Vorlage der Primärdokumentation (Fallakte) • Unterstützung bei der Sicherstellung einer hohen Dokumentationsqualität innerhalb des Behandlungsprozesses • Mitarbeit bei der Bearbeitung von MDK-Anfragen, Falldialogen mit den Kostenträgern sowie Mitwirkung bei den MDK-Begehungen • Arbeit mit Krankenhausinformationssystemen • Flexibler Einsatz für Fallkodierung und MDK-Anfragen

• Kenntnisse in der Sozialversicherung und in der aktuellen Rechtsprechung (BSG) wünschenswert

• Möglichst Erfahrung in der selbstständigen Bearbeitung von MDK-Prüfungen nach § 275 SGB V, § 17c KHG und PrüfVV

• Sie verfügen über ein breites medizinisches Fachwissen

• Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Umgang mit den G-DRG-Regelwerken (OPS; ICD; DKR; FPV) und von Krankenhausinformationssystemen