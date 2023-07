Klinische Kodierfachkraft / Profiler m/w/d Helios Universitätsklinikum Wuppertal

Das Helios Universitätsklinikum Wuppertal sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Klinische Kodierfachkraft / Profiler (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.helios-gesundheit.de

Helios Universitätsklinikum Wuppertal

Klinische Kodierfachkraft / Profiler

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- (Fallbegleitende) Kodierung von Diagnosen und Prozeduren im engen Austausch mit den Fachabteilungen, Validierung der Kodierung und Fallfreigabe - Vermittlung von Kodierempfehlungen und Neuerungen im DRG-System - Sicherstellung und Optimierung der Dokumentationsqualität - Unterstützung bei der Verweildauersteuerung - Vorbereitung und Durchführung von MDK-Begehungen sowie Wissenstransfer aus den MDK Verfahren in die Fachabteilungen - Bearbeitung von Kostenträgeranfragen - Aufbereitung und Interpretation von DRG Leistungskennzahlen - Mitarbeit im internen und externen Qualitätsmanagement

- medizinisch-pflegerische Ausbildung mit sehr gutem Sachverstand für Diagnosen und Prozeduren - Ausbildung zur Kodierfachkraft (oder vergleichbare Ausbildung/Studium) oder die Bereitschaft zur Teilnahme an einer Ausbildung

- Erfahrungen über die Abläufe im Krankenhaus und den Anforderungen an die medizinische Dokumentation

- fundierte Kenntnisse im DRG-System, in der Fallkodierung sowie in der Bearbeitung von Anfragen der Kostenträger und im Umgang mit dem MDK

- umfassende EDV-Kenntnisse (insb. Microsoft® Office, SAP IS-H, QlikView)