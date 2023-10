Klinische Kodierkraft (w/m/x) Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift

Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (w/m/x) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: ekhard.wille@krankenhaus-reinbek.de

Mehr Informationen: www.krankenhaus-reinbek.de

Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Sie haben Berufserfahrung im Gesundheitswesen sowie gute Kenntnisse im Bereich der klinischen Dokumentation.

- Sie wünschen sich den stations-, klinik- und abteilungsübergreifenden Einsatz und die enge Anbindung an die jeweils zu kodierenden medizinischen Fachabteilungen.

Nice to have:

- Sie sind sicher Umgang mit den medizinischen Klassifikationen ICD und OPS sowie in der Anwendung der Deutschen Kodierrichtlinien.

- Sie verfügen über Erfahrungen im Umgang mit MDK- und Kostenträgeranfragen.

- Sie zeichnen sich durch gute EDV-Kenntnisse aus (iMedOne, Diacos, MetaKIS).