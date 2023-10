Kodierfachkräfte m/w/d Hospitalvereinigung St. Marien GmbH Köln

Die Hospitalvereinigung St. Marien GmbH, Köln sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Kodierfachkräfte (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbungen@cellitinnen.de

Mehr Informationen: www.cellitinnen.de

Hospitalvereinigung St. Marien GmbH

Kodierfachkräfte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Behandlungsbegleitende Kodierung verbunden mit der Beratung der Ärzte bei der Dokumentation und der Steuerung der Verweildauer

- Kodierung von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung geltender Kodierrichtlinien

- Kontinuierliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Dokumentation in der Patientenakte

- Regelmäßige Teilnahme an interdisziplinären Teambesprechungen

- Mitarbeit bei der Bearbeitung vom MDK-Anfragen

- Unterstützung der Mitarbeiter bei der externen Qualitätssicherung

- Mitarbeit an Projekten mit Erlösrelevanz