Kodierfachkraft als Consultant für den Softwarebereich (m/w/d) Dedalus HealthCare GmbH Bonn

Die Dedalus HealthCare GmbH Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft als Consultant für den Softwarebereich (m/w/d) Medizincontrolling / DRG-Workplace in ORBIS / Homeoffice möglich (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.dedalus.com

Dedalus HealthCare GmbH

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: attraktives Gehalt

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Consulting, Configuration oder Customizing sind für Dich keine Fremdworte, sondern Gelegenheiten für spannende Kundenlösungen und kollegialen Austausch

- Du denkst bei der Software-Implementierung im Bereich des Medizincontrollings mit und machst Kunden zu Partnern – Dedalus-Kunden sind bei Dir in besten Händen

- Du übernimmst Projektverantwortung, erarbeitest und analysierst gemeinsam mit dem Kunden die individuellen Bedürfnisse und Workflows

- Du hältst Deine Arbeit in Protokollen nach und führst eigenständige Kommunikation mit den Kunden

- Du unterstützt uns als Fachberater:in im Service-Team mit Deiner Software- und Prozess- Kompetenz bei unseren ganzheitlichen ORBIS-Lösungen im Zusammenspiel mit Entwicklern und Vertrieblern

- Flexibilität ist Teil unseres Namens – und Deine Einstellung zum Service in Deutschland – ca. 60% Reisebereitschaft (bis zu 2-4 Tage die Woche unterwegs, sowie Homeoffice- Tätigkeit)