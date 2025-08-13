Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent :in (all genders) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Gesundheits- und Krankenpfleger:in als Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent:in (all genders) in der Zentralen Notaufnahme (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Bewerbung: www.uke.jobsAusschreibendes Unternehmen:
Ausgeschriebene Stelle:
Bundesland:
Beschäftigungstyp:
Kategorisierung:
Zu Ihren zukünftigen Tätigkeiten zählt u.a.:
Optimierung der Erlöse durch:
Fallprüfung auf Aktenbasis bezüglich Plausibilität und Vollständigkeit
Fallbesprechungen zur Definition der Diagnose für die Kodierung
Auswahl alternativer Diagnosen zur Kodierung ggf. in Absprache mit den med. Dokumentar:innen
Hinweis auf fehlerhafte oder unvollständige Dokumentationen ggü. dem ärztlichen und pflegerischen Personal
Fehleranalysen und Klärung von Abweichungen
Kommunikation mit dem Medizincontrolling
Anmahnung fehlender Leistungsnachweise, Befunde, Arztbriefe und fehlerhafter oder unvollständiger Dokumentation
Bearbeitung der MDK- und Krankenversicherungsanfragen in Zusammenarbeit mit den Ärzt:innen
Durchführung der Aufnahmeabschlüsse in Absprache mit den behandelnden Ärzt:innen
Abgeschlossene Berufsausbildung zum:zur Medizinischen Dokumentationsassistent:in oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen, z.B. in der Gesundheits- und Krankenpflege, in Kombination mit einer Weiterbildung zur klinischen/ medizinischen Kodierfachkraft (Kodierfachkurs)
Langjährige Berufserfahrung im pflegerischen Bereich
Wünschenswerte Kenntnisse in SAP und MyMedis
Im Idealfall mit Erfahrung in der Kodierung im Bereich Notaufnahme
Gute Deutschkenntnisse
Kooperations-, Kommunikations- und Koordinationsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe
Immunitätsstatus
Eine Einstellung ist nur möglich, wenn nach den jeweils geltenden (gesetzlichen und medizinischen) Vorgaben gegen das Masernvirus ein vollständiger Immunisierungs- bzw. Immunitätsnachweis vorliegt. Dies ist vor Beschäftigungsbeginn durch entsprechende Unterlagen (z.B. Impfausweis) nachzuweisen.