Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent :in (all genders) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Gesundheits- und Krankenpfleger:in als Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent:in (all genders) in der Zentralen Notaufnahme (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Martinistraße 52

20246 Hamburg





Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: Bezahlung nach TVöD/VKA

Aufgaben: Zu Ihren zukünftigen Tätigkeiten zählt u.a.:

Optimierung der Erlöse durch:

Fallprüfung auf Aktenbasis bezüglich Plausibilität und Vollständigkeit

Fallbesprechungen zur Definition der Diagnose für die Kodierung

Auswahl alternativer Diagnosen zur Kodierung ggf. in Absprache mit den med. Dokumentar:innen

Hinweis auf fehlerhafte oder unvollständige Dokumentationen ggü. dem ärztlichen und pflegerischen Personal

Fehleranalysen und Klärung von Abweichungen

Kommunikation mit dem Medizincontrolling

Anmahnung fehlender Leistungsnachweise, Befunde, Arztbriefe und fehlerhafter oder unvollständiger Dokumentation

Bearbeitung der MDK- und Krankenversicherungsanfragen in Zusammenarbeit mit den Ärzt:innen

Durchführung der Aufnahmeabschlüsse in Absprache mit den behandelnden Ärzt:innen

Ausbildung: Abgeschlossene Berufsausbildung zum:zur Medizinischen Dokumentationsassistent:in oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen, z.B. in der Gesundheits- und Krankenpflege, in Kombination mit einer Weiterbildung zur klinischen/ medizinischen Kodierfachkraft (Kodierfachkurs)



Berufserfahrung Langjährige Berufserfahrung im pflegerischen Bereich

Wünschenswerte Kenntnisse in SAP und MyMedis

Im Idealfall mit Erfahrung in der Kodierung im Bereich Notaufnahme

Gute Deutschkenntnisse

Fähigkeiten: Kooperations-, Kommunikations- und Koordinationsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe

Eine Einstellung ist nur möglich, wenn nach den jeweils geltenden (gesetzlichen und medizinischen) Vorgaben gegen das Masernvirus ein vollständiger Immunisierungs- bzw. Immunitätsnachweis vorliegt. Dies ist vor Beschäftigungsbeginn durch entsprechende Unterlagen (z.B. Impfausweis) nachzuweisen.

2025-08-13

2025-09-12

