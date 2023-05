Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent (w/m/d) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kodierfachkraft / Dokumentationsassistenten (w/m/d) für das Zentrum für Onkologie (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Bezahlung nach TVöD / VKA

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Durchführung des Aufnahmeabschlusses ggfs. in Absprache mit den behandelnden Ärzt:innen

Primärkodierung von stationären Krankenhausfällen anhand der Dokumentation unter Beachtung der geltenden Kodierrichtlinien / fallbegleitend und retrospektiv

Optimierung der Erlöse durch Fallprüfung nach Plausibilität und Vollständigkeit

Fallbesprechungen zur Definition der Diagnose für die Kodierung

Auswahl einer alternativen Diagnose zur Kodierung ggf. in Absprache mit den med. Dokumentaren:innen

Anmahnung fehlender Leistungsnachweise, Befunde, Arztbriefe und fehlerhafter oder unvollständiger Dokumentation

Abrechnung von Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB)

Klärung kodierrelevanter Sachverhalte mit den an der Patient:innenbehandlung beteiligten Kolleg:innen

Mitarbeit bei der Bearbeitung von MD- und Kassenanfragen

Kommunikation mit dem Medizin-Controlling

Beteiligung an der Umstellung des Kodierprozesses von der Entlasskodierung auf die fallbegleitende Kodierung