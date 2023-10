Kodierfachkraft / Fallmanager / Profiler (m/w/d) Helios Klinikum Bonn / Rhein-Sieg Bonn

Das Helios Klinikum Bonn / Rhein-Sieg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kodierfachkraft / Fallmanager / Profiler (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: iris.birr[at]helios-gesundheit.de

Mehr Informationen: www.helios-gesundheit.de

Helios Klinikum Bonn / Rhein-Sieg

Kodierfachkraft / Fallmanager / Profiler

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Abschließende Fallkodierung in allen Fachabteilungen des Hauses

- Teilnahme und Durchführung von Kodier Dialogen und Visitenbegleitungen

- Sicherstellung der Dokumentationsqualität

- Vorbereitung und Durchführung von MDK Begehungen und Anfragen KAIN/INKA

- Wissenstransfer aus dem MDK Verfahren in die Abteilungen

- Evaluation von fachspezifischem Verbesserungspotential und eigenständiges Erarbeiten von Lösungsansätzen

- Schulung von ärztlichem und nicht-ärztlichem Personal in Belangen des DRG-Systems