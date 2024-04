Kodierfachkraft für die Rechnungsprüfung (m/w/d) R+V BKK Wiesbaden

Die R+V Betriebskrankenkasse, Wiesbaden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für die Rechnungsprüfung für das Krankenhaus Referat (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.ruv-bkk.de

R+V Betriebskrankenkasse

Kodierfachkraft

HE

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch / pflegerischen Assistenzberuf mit Erfahrungen im Kodier bzw. Abrechnungsprüfungsbereich Eine abgeschlossene Weiterbildung zur klinischen Kodierfachkraft oder eine vergleichbare Zusatzqualifikation

Sehr guter Sachverstand für Diagnosen und Prozeduren

In Ergänzung Erfahrung/Ausbildung im Sozialversicherungsrecht bzw. als Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen haben (keine Voraussetzung)

Berufserfahrung in der Psychiatrie/Psychosomatik von Vorteil

Gute PC-Kenntnisse und eine schnelle Auffassungsgabe zu IT Systemvorgängen