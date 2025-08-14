Kodierfachkraft Homeoffice (w/m/d) Medical AI Analytics & Information GmbH bundesweit
Die Medical AI Analytics & Information GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft Homeoffice (w/m/d) für den bundesweiten Einsatz (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Bewerbung: www.m-ai.comAusschreibendes Unternehmen:
• Du begleitest erfolgreich diverse Kodierprojekte (Primärkodierung, Frührevision & MD-Management) unserer Kunden remote
• In unseren Projekten übernimmst Du Verantwortung für die Überprüfung und Kodierung von DRG-Fällen
• Du unterstützt bei der Weiterentwicklung des technisch-medizinischen Regelwerkes sowie eines BI-Tools
• Du hast grundsätzlich Spaß am Reisen innerhalb Deutschlands
Du hast eine medizinisch-pflegerische Berufsausbildung
• Du bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der multidisziplinären Kodierung mit (z.B. als Kodierfachkraft / DRG-Manager/in)
• Im Beriech der Krankenhausabrechnung nach DRG unter Berücksichtigung der aktuellen Abrechnungsbestimmungen bist Du Experte
• Sichere EDV-Kenntnisse (Office-Produkte, Krankenhausinformationssysteme)
• Deine qualitätsorientierte und zielgerichtete Arbeitsweise zeichnet Dich aus