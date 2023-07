Kodierfachkraft im DRG-Team (m/w/d) Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH Freiberg

Die Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH Freiberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter als Kodierfachkraft (m/w/d) im DRG-Team (Stellenanzeige).

Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH

Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach Tarifvertrag M/W/I Sana

Sie führen vor Ort auf den Stationen des Krankenhauses die fallbegleitende Kodierung und Fallabschlussprüfung der stationären Fälle nach den Regelungen des G-DRG-Systems in enger Absprache mit den behandelnden Ärzten und Pflegekräften durch

Sie nehmen beratende Tätigkeiten für Ärzte und Pflegekräfte in Dokumentations- und Kodierfragen wahr

Die Bearbeitung von Prüfanfragen der Kostenträger rundet Ihr Aufgabenspektrum ab

Ihr Einsatz erfolgt in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen empfängt.