Kodierfachkraft Med. Fachangestellte MFA Gesundheitszentrum Glantal Meisenheim

Das Gesundheitszentrum Glantal Meisenheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Fachangestellte / Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.landeskrankenhaus.de

Gesundheitszentrum Glantal Meisenheim

Kodierfachkraft Med. Fachangestellte MFA

Vollzeit

38,5

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat attraktives Vergütungspaket

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- MDK-Management: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von MDK-Prüfungen und Falldialogen für alle Fachbereiche des Gesundheitszentrums Glantal. - Unterstützung bei der Sicherstellung einer hohen Dokumentationsqualität. - Fallbegleitende Kodierung und medizinische Freigabe in den Fachbereichen Innere-Medizin, Chirurgie und Neurologie. - Bedarfsweise Organisation und Durchführung interner Schulungen zu Kodierung und Dokumentation.

Ausbildung:

- Erfahrung in der Abrechnung, Kodiererfahrung und Berufserfahrung in den benannten Fachbereichen. - Sie haben gute EDV-Kenntnisse und sind sicher im Umgang mit den aktuellen MS-Office-Anwendungen sowie mit der gängigen Kodiersoftware.

- Sie richten Ihr Handeln am Bedarf der Patienten und Partner aus und verstehen sich dabei als interner Dienstleister.

- Ihre tägliche Arbeit ist geprägt durch aktive Information sowie gute Kommunikation, Freude an der selbständigen Arbeitsweise, interdisziplinäres und vernetztes Handeln sowie einer systematischen Herangehensweise an die durch Sie zu erledigenden Aufgaben.

- Analytische Arbeitsweise

- Sozialkompetenz und Teamfähigkeit

- Eigenverantwortliches Arbeiten

- Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Aufgaben