Kodierfachkraft m/w/d Christliches Klinikum Unna

Das Christliche Klinikum Unna sucht eine Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Christliches Klinikum Unna

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Bezahlung nach Tarif

- Kodierung von ICD und OPS gem. DKR; schwerpunktmäßig in den operativen Fachabteilungen - Kontrolle und Korrektur der ärztlichen Kodierung und Dokumentation - Fallabschluss zur Rechnungsstellung - Unterstützung bei der Vorbereitung von MDK-Prüfungen - Enge Zusammenarbeit mit den medizinischen Abteilungen des Verbundes - Unterstützung des Ärztlichen Dienstes bei Dokumentation und Kodierung

- Umfassende Berufserfahrung als Kodierfachkraft erforderlich - Dem Aufgabenbereich entsprechende Kenntnisse der DRG-Systematik - Sicherer Umgang mit den DKR sowie der ICD- und OPS-Klassifikation - Erfahrung im Bereich der Korrespondenz mit den Krankenkassen und dem MDK wünschenswert - Gute Kenntnisse in EDV-Anwendungen (Vorzugsweise auch in der Anwendung von AGFA/Dedalus Orbis)

- Teamfähigkeit sowie flexibles Arbeiten

- Gute Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

- Schwerpunkt der Tätigkeit ist in Unna; Interesse an der Tätigkeit in den anderen Krankenhäusern des Katholischen Hospitalverbundes Hellweg wünschenswert