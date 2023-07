Kodierfachkraft m/w/d Klinikum Darmstadt GmbH

Die Klinikum Darmstadt GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) in der Abteilung Medizincontrolling und Qualitätsmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Bewerberportal@mail.klinikum-darmstadt.de



Mehr Informationen: www.klinikum-darmstadt.de

Klinikum Darmstadt GmbH

Kodierfachkraft

HE

Vollzeit

Vergütung: Tarifliche Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Kodierung der medizinischen Leistungen in enger Abstimmung mit den Leistungserbringern in den Kliniken und Bereichen

- Freigabe des DRG-Datensatzes anhand der Primärdokumentation in der Krankenakte nach den DRG-Abrechnungsbestimmungen

- Beratung der Leistungserbringer vor Ort inklusive der Unterstützung bei der Verweildauersteuerung

- Bearbeitung von Anfragen und Gutachten seitens der Kostenträger und des MDK sowie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von MDK-Begehungen

- Mitarbeit bei der Strukturierung von Abläufen einer sach- und leistungsgerechten DRG-Leistungserfassung