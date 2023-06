Kodierfachkraft (m/w/d) Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.

Das Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. sucht zum 01.08.2023 eine Kodierfachkraft (m/w/d) für die Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Entgeltgruppe 9b nach Haustarifvertrag

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Krankenaktengestützte bzw. fallbegleitende Kodierung

Prüfung und Klärung kodierrelevanter Sachverhalte mit den ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Berufsgruppen

Prüfung und Validierung der durch Ärzte vorgenommenen Kodierung und kodierrelevanter Sachverhalte mit allen am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen

Eigenständige Fallprüfung, u.a. bezüglich Nebendiagnosen, Medikamentenabgaben, Fallzusammenführungen, etc.

Bearbeitung von Anfragen und ggf. Einleitung eines Widerspruchsverfahrens gegenüber den Kostenträgern und des med. Dienstes

Unterstützung bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte

Fachlicher Ansprechpartner für die Bibliothek der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Zentralbibliothek)

Medienverbuchung und Bearbeitung von Fernleihen