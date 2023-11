Kodierfachkraft (m/w/d) Werner Wicker GmbH & Co. KG Bad Zwesten

person_search

Die Werner Wicker GmbH & Co. KG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hardtwaldklinik I in Bad Zwesten eine Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.wicker.de

Werner Wicker GmbH & Co. KG

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Hardtstraße 31

34596 Bad Zwesten





Bundesland: HE DE Bundesland:

Voll- oder Teilzeit

38,5

Vergütung: attraktive Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: Sie übernehmen die fallbegleitende Kodierung von der Aufnahme bis zur Entlassung

Sie unterstützen und beraten unser medizinisches Fachpersonals bei der korrekten Kodierung und Rechnungsstellung

Sie arbeiten eng mit unseren Mittarbeitern des Medizincontrollings, MD-Managements, kaufmännischen Controllings und der Erlössicherung zusammen

Sie erheben statistisch relevante Daten zur Auswertung für das Medizincontrolling, gemäß gesondertem Kennzahlen-Katalog

Sie bringen Ideen ein und optimieren mit uns gemeinsam medizinisch-organisatorische Prozesse

Sie stellen die Einhaltung von Qualitätsvorgaben sowie gesetzlich, geregelter Vorschriften zur Leistungsdokumentation, insbesondere Datenschutzvorgaben sicher

Sie reporten regelmäßig an unsere Leitung des Medizincontrollings

Sie unterstützen unsere Casemanager

Ausbildung: Sie haben eine abgeschlossene medizinische oder kaufmännische Ausbildung, z. B. als Gesundheits- und Krankenpfleger / Pflegefachkraft, medizinischer Dokumentationsassistent, Medizinischer Fachangestellter oder vergleichbare Qualifikationen

Berufserfahrung Sie kennen sich gut mit nationaler und ggf. internationaler Kodierregeln sowie Datenschutzvorgaben aus

Sie bringen gute Kenntnisse im Bereich Krankenhausfinanzierung, Krankenhaus- und Haftungsrecht mit

EDV-Kenntnisse, MS-Office-Programme sowie individuelle klinikspezifische Software ist Ihnen grundlegend bekannt

Fähigkeiten: Sie sind motivierter Teamplayer mit selbstständiger und lösungsorientierter Arbeitsweise

2022-10-04

2022-11-02

Beschäftigungstyp:Wochenstunden:Kategorisierung: