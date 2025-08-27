Kodierfachkraft Orthopädie / Unfallchirurgie (m/w/d) Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

person_search

Die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH sucht zum frühestmöglichen Eintrittstermin eine Kodierfachkraft (m/w/d) für die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.klinikum-bochum.de

Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Gudrunstraße 56

44791 Bochum





Bundesland: NW DE Bundesland:

Vollzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: Dezentrale, behandlungsbegleitende Kodierung von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung der geltenden Kodierrichtlinien

Unterstützung der Mitarbeiter im Ärztlichen Dienst, Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte

Bearbeitung von MDK- und Kassenanfragen

Ablaufoptimierung von Kodierprozessen in Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling und Qualitätsmanagement

Überprüfung und Freigabe (Fachvidierungsebene) von Fallkodierungen gemäß dem Vidierungskonzept sowie Beratung und Schulung von Mitarbeitern des Ärztlichen Dienstes und Pflegedienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation

Ausbildung: Ausbildung im Gesundheitswesen, bspw. als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d), sowie Weiterbildung zur Kodierfachkraft

Berufserfahrung Sichere Kenntnisse in MS Office-Produkten (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) und idealerweise in Orbis NICE (KIS-System)

Fähigkeiten: Ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit der Fähigkeit der Prioritätensetzung

Unternehmerisches Denken und hohes betriebswirtschaftliches Verständnis

Kollegialität, Team- und Kooperationsfähigkeit

Loyalität, Belastbarkeit und Flexibilität

2025-08-27

2025-09-25

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: