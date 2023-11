Kodierfachkraft / Profiler / Fallmanager (m/w/d) Helios Klinikum Krefeld GmbH

Die Helios Klinikum Krefeld GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kodierfachkraft / Profiler / Fallmanager (m/w/d) (Stellenanzeige).

Helios Klinikum Krefeld GmbH

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Abschließende Fall-Kodierung in allen Fachabteilungen des Hauses

Enge Zusammenarbeit und Beratung der Fachabteilungen in Bezug auf Kodierung und Dokumentation

Sicherstellung der Dokumentationsqualität und der Aktenvollständigkeit vor Abrechnung

Wissenstransfer aus dem MD Verfahren in die Praxis

Entwicklung abteilungsspezifischer Konzepte zur Umsetzung alternativer Abrechnungsmöglichkeiten

Evaluation von fachspezifischem Verbesserungspotential und eigenständiges Erarbeiten von Lösungsansätzen

DRG Update Schulungen in den Abteilungen