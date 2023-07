Krankenhauscontroller m/w/d Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

Die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Krankenhauscontroller (m/w/d) mit der Option zur stellvertretenden Abteilungsleitung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: nicolas.schulenburg@klinikum-bochum.de

Mehr Informationen: www.klinikum-bochum.de

Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

Krankenhauscontroller

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Controlling Verwaltung

- Mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhauscontrolling

- Kenntnisse in den Bereichen DRG sowie Krankenhaus- und Sozialgesetzgebung

- Sichere Kenntnisse in MS Office-Produkten (Excel, Word, PowerPoint, Access) und idealerweise in Orbis NICE (KIS)

- SQL- sowie Data-Warehouse-Kenntnisse (Eistik-Net, KMS) wünschenswert