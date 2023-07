Krankenhausinformationssystem (KIS)-Beauftragter (m/w/d) LVR-Klinik Köln Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die LVR-Klinik Köln einen Krankenhausinformationssystem KIS-Beauftragten (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.lvr.de

Landschaftsverband Rheinland

KIS-Beauftragte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Eingruppierung gem.TVöD

29-2072.00 KIS-Beauftragter Verwaltung

Beratung und 1. Level-Support für alle KIS-Anwender*innen berufsgruppenübergreifend (KIS: Nexus Klinikinformationssystem)

Sicherstellung der Fehlerkommunikation mit unserem IT-Dienstleister InfoKom sowie mit der KIS-Herstellerfirma Nexus

Zielgruppengerechte Durchführung von Schulungen und Informationsveranstaltungen für die KIS-Anwender*innen sowie die selbstständige Erstellung notwendiger Schulungsunterlagen

Verantwortung für die Mitgliederverwaltung im Nexus KIS

Analyse von Arbeitsabläufen und Dokumentationsprozessen sowie Erstellen von Prozessbeschreibungen

Aktive Teilnahme an Qualitätssicherungsprozessen im KIS

Mitarbeit an fachspezifischen Projekten und Arbeitsgruppen auf Klinik- sowie LVR-Ebene

Beteiligung an Vorbereitungen sowie Produktivsetzungen neuer Programmmodule im KIS