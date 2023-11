Leiter Budgetverhandlungen (w/m/d) Tadewald Personalberatung GmbH

Die Tadewald Personalberatung GmbH sucht für einen Kommunalen Konzern in Hannover einen Leiter Budgetverhandlungen (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.tadewald.de

Tadewald Personalberatung GmbH

Leiter Budgetverhandlungen

Am Markt 1

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Sie arbeiten federführend und aktiv bei folgenden Aufgaben mit:

Führen der Entgeltverhandlungen mit den Kranken- und Pflegekassen hinsichtlich der stationären und teilstationären Entgelte für die somatischen und psychiatrischen Krankenhäuser, Ausbildungsstätte und rehabilitative Klinik gemeinsam mit den Verantwortlichen der Einrichtungen.

Dazu gehört die selbstständige Vorbereitung und Koordination der Verhandlungen mit der Erstellung sämtlicher Verhandlungs- und Vereinbarungsunterlagen, eine Kalkulation von krankenhausindividuellen Entgelten, die Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Schiedsstellenverhandlungen und die Teilnahme an den Pflegesatzverhandlungen für den Maßregelvollzug.

Ebenfalls nehmen Sie die Berechnung von Ausgleichen für die Verhandlungen und im Rahmen von Monats- und Jahresabschlüssen vor.

Sie arbeiten zur Erstellung von Testaten für die Teilbudgets und Förderprogramme eng mit den Wirtschaftsprüfern bei der Zuordnung von Materialverbräuchen und Personaleinsatz zusammen und legen dabei ein besonderes Augenmerk u. a. auf das Pflegebudget.

Maßgeblich sind Sie auch in die Umsetzung der zukünftigen neuen Krankenhausfinanzierung bezüglich der Findung von Vorhaltebudgets durch die Definition und Beantragung von Leistungsgruppen mit Einhaltung der Qualitätskriterien eingebunden.