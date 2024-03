Leiter des Medizincontrollings w/m/d Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH

Die Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH sucht zum 1. April 2021 oder später einen Leiter des Medizincontrollings (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.



Mehr Informationen: www.kk-bochum.de

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH

Leiter des Medizincontrollings

In der Schornau 23-25

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV DRV KBS (entspricht TVöD)

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Fachliche und organisatorische Leitung eines Teams an Kodierfachkräften und Bearbeitern der Anfragen des Medizinischen Dienstes (MD)

- Steuerung der zeitnahen und korrekten Dokumentation sowie Kodierung medizinischer Leistungsprozesse

- Vorbereitung und Durchführung von MD-Begehungen

- Optimierung des MD-Managements

- Mitarbeit bei der ärztlichen externen Qualitätssicherung

- Beteiligung an der Vorbereitung der Budgetverhandlungen sowie Teilnahme an diesen

- Durchführung von Kodierschulungen