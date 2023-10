Leiter Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Ingolstadt GmbH

Die Klinikum Ingolstadt GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: personal@klinikum-ingolstadt.de

Mehr Informationen: www.klinikum-ingolstadt.de

Klinikum Ingolstadt GmbH

Leiter Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: leistungsgerechtes Entgelt

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- organisatorische und fachliche Leitung des Medizincontrollings - anstehende Beratungsaufgaben der Kliniken und Institute - Mitwirkung bei der Erstellung der Klinikberichte und bei der Durchführung der Monatsgesprächen mit den Budgetverantwortlichen - Vorbereitung der Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern - Begleitung der Leistungsplanung der Kliniken und Institute - Jahresabschlussarbeiten - eigenverantwortliche Datenerhebung für externe Stellen - Erstellung von Berichten und Statistiken zur Unternehmenssteuerung - Erstellung von Kalkulationen - Antragstellung zu den NUB in Abstimmung mit Medizin und Materialwirtschaft - Vorbereitung und Begleitung von Strukturprüfungen in Zusammenhang mit OPS-Komplexcodes und PEPP-OPS - Begleitung der MDK-Prüfungen - enge Zusammenarbeit mit dem Finanz- und Personalcontrolling - Führung und Unterstützung des Kodierungsteams

- nachweisbare fachliche Expertise im Medizincontrolling

- mehrjährige Krankenhauserfahrung

- fundiertes Wissen in der Fallkodierung unterschiedlicher Fachrichtungen im DRG-System

- Kenntnisse in der Kodierung im PEPP-System wären wünschenswert

- Erfahrung im Umgang mit Kostenträgern und MDK

- einschlägige Führungserfahrung mit einer verantwortungsvollen und kooperativen Haltung

- sehr gute Kenntnisse in den Programmen I-SH von SAP, ID DIACOS etc.

- routinierter Umgang mit MS Office, speziell Access, Excel und PowerPoint sind erwünscht