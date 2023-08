Leiter Medizincontrolling (m/w/d) Knappschaftsklinikum Saar GmbH

Die Knappschaftsklinikum Saar GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Knappschaftsklinikum Saar GmbH

Leiter Medizincontrolling

Ihnen obliegt die organisatorische und fachliche Führung der Kodierfachkräfte

Mitwirkung an der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und Liquidität sowie an strategischen Weiterentwicklungen

Unterstützung bei der Umsetzung von neuen gesetzlichen Vorgaben

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung einer stringenten digitalen Krankenhausorganisation

Verbesserung der Dokumentations-, Kodier- und Abrechnungsqualität in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung/Betriebsleitung und den Chefärzten

Sicherstellung einer fallbegleitenden Kodierung und des zeitnahen Fallabschlusses

Erstellung von internen Auswertungen und Berichten sowie Ad-hoc-Analysen

Enge Verzahnung mit dem medizinischen Management auf Konzernebene

Beratung der Leistungserbringer vor Ort, in Bezug auf die Kodierung, Leistungserbringung und Verweildauer

Führung und Steuerung der externen Qualitätssicherung

Sie unterstützen die Zertifizierung unserer Zentren

Sie unterstützen den strategischen Ausbau unseres Leistungsangebotes