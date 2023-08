Leiter Medizincontrolling Rhein-Maas Klinikum GmbH Würselen

Die Rhein-Maas Klinikum GmbH, Würselen sucht einen Leiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: recruiting@rheinmaasklinikum.de

Mehr Informationen: www.klinikum-freising.de

Rhein-Maas Klinikum GmbH

Leiter Medizincontrolling

k.a

Vergütung: Vergütung gemäß TV-Ärzte / VKA

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in vergleichbarer Position

- fundierte Kenntnisse im Bereich Krankenhausfinanzierung sowie Krankenhauskostenrechnung – DRG-Kalkulation

- ausgeprägtes Verständnis für (betriebs-) wirtschaftliche Zusammenhänge und praxisgerechte Lösungen

- fundierte Kenntnisse medizinischer Leistungsdokumentation und -abrechnung

- sehr gute Kenntnisse der Klassifikationssysteme ICD, OPS, DKR, FPV sowie der PrüfvV und MDK-Management

- Kenntnisse in iMedOne sind von Vorteil

- sehr gute Kenntnisse in allen gängigen MS-Office Anwendungen (Word, Excel, etc.)