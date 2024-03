Leiter Medizincontrolling (w/m/d) Klinikum Ingolstadt GmbH

Die Klinikum Ingolstadt GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.klinikum-ingolstadt.de

Klinikum Ingolstadt GmbH

Leiter Medizincontrolling

BY

Vollzeit

Vergütung: Leistungsgerechtes Entgelt

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Auf- und Ausbau des Medizincontrollings mit fallbegleitender Kodierung sowie Standardisierung und Digitalisierung von Prozessen

- Führung und Leitung des Leistungsmanagements inklusive der Teilbereiche Kodierung und MDK-Managements (insgesamt 17 Mitarbeiter*innen)

- Strategische Beratung bei der medizinischen Leistungsplanung

- Aktive Mitwirkung bei medizinstrategischen Themen in Abstimmung mit dem medizinischen Geschäftsführer

- Leistungscontrolling und DRG-Berichtswesen in Abstimmung mit dem Finanzcontrolling

- Erlösoptimierung und Sicherstellung der entsprechenden Kodier- und Dokumentationsqualität

- Unterstützung und Beratung der Kliniken und Institute, insbesondere zur Portfolioentwicklung und bei MDK-Verfahren

- Erstellung von Analysen, Berichten, Statistiken und Kalkulationen in Abstimmung mit dem Finanzcontrolling

- Vorbereitung und Begleitung von Strukturprüfungen und MDK-Prüfungen

- Mitwirkung bei den Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern

- Mitwirkung bei der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben zur externen Qualitätssicherung

- Kooperative Zusammenarbeit mit dem Finanz- und Personalcontrolling