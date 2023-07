Leiter Medizincontrolling (w/m/d) Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara GmbH Halle (Saale)

Die Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara GmbH, Halle (Saale) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara GmbH

Leiter Medizincontrolling

k.a

40

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Eigenverantwortliche Organisation, Leitung und Entwicklung der Abteilung Medizincontrolling

- Sicherstellung eines vollständigen und sachgerechten medizinischen Kodierungsprozesses

- Verantwortlich für die Beratung und Schulung der Ärzte und Pflegekräfte in den Bereichen Dokumentation und Kodierung

- Steuerung und Sicherstellung des MD-Managements (inkl. Klageverfahren und Widersprüche) und Ableiten von Handlungsempfehlungen

- Verantwortlich für die externe und interne Qualitätssicherung, inkl. der Ableitung von Handlungsempfehlungen

- Mitwirken am Budgetverhandlungen und Leistungsplanungen in enger Zusammenarbeit mit dem Finanzcontrolling

- Interesse an der kontinuierlichen Analyse und Weiterentwicklung der Prozessabläufe zur medizinischen Leistungssteuerung

- Mitwirkung bei medizinisch-strategischen Fragestellungen und Weiterentwicklung des Hauses