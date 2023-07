Leiter Medizincontrolling w/m/d Tadewald Personalberatung GmbH

Die Tadewald Personalberatung GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: personalberatung@tadewald.de

Mehr Informationen: www.tadewald.de

Tadewald Personalberatung GmbH

Leiter Medizincontrolling

Am Markt 1

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

In dieser Position sind Sie direkt der Geschäftsführung unterstellt und im Rahmen der Aufgabenverteilung fachlich dem Medizinischen Geschäftsführer zugeordnet. Sie werden für das strategische sowie operative Medizincontrolling zuständig sein und im Behandlungsprozess für die Optimierung sämtlicher Dokumentationen und Kodierungen sorgen. Dabei agieren Sie in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), um eine leistungsgerechte Fallvergütung sicherzustellen. Die Vorbereitung und Klärung medizinischer Strukturfragen mit den Kostenträgern, die gezielte Marktanalyse zur Leistungsentwicklung und interne Schulungen von Ärzten im Rahmen des DRG-Abrechnungssystems sind weitere wichtige Aufgaben. Für die effiziente Steuerung und Optimierung sämtlicher Behandlungsprozesse ist hierbei eine kollegiale Zusammenarbeit mit dem Kaufmännischen Controlling und dem Strategischen Einkauf unerlässlich.

Wir sprechen mit dieser Ausschreibung in erster Linie Ärzte mit langjähriger und einschlägiger Berufserfahrung im Medizincontrolling an, die über einen breiten fachlichen Überblick in der Medizin verfügen.