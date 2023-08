Leiter Medizincontrolling (w/m/x) in Mittelfranken Delta Management Consultants GmbH

Die Delta Management Consultants GmbH, Düsseldorf sucht für einen Krankenhausverbund in Mittelfranken zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling (w/m/x) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: benjamin.riehle@delta-maco.de

Mehr Informationen: www.delta-maco.de

Delta Management Consultants GmbH

Leiter Medizincontrolling (w/m/x) in Mittelfranken

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Medizincontrolling Management

- Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Leitung aller Mitarbeiter im Medizincontrolling (derzeit 29 Beschäftigte)

- Sie verantworten die Erstellung eines internen Benchmarks auf Basis der InEK- Kostenmatrix sowie den Aufbau von weiteren externen Benchmarks und sind Prozessverantwortlicher für die administrative Abarbeitung des stationären Leistungsgeschehens (Kodierung, Abrechnung, MDK-Wesen)

- Sie übernehmen die Prozessberatung anderer Bereiche (Medizin, QM) und beraten die Geschäftsführung in Hinblick auf strategisch relevante Aspekte, bereiten Budgetverhandlungen vor und nehmen an diesen teil

- Sie bereiten Controlling-Gespräche mit den Adressaten der Monatsberichte (z. B. Chefärzten, Oberärzten, Leitern anderer Bereiche) vor und vertreten Ihren Vorgesetzten bei Themen zum Medizincontrolling

- Sie wirken innerhalb der Abteilung Unternehmenssteuerung an übergeordneten Themen im Rahmen der wirtschaftlichen Ausrichtung mit sowie an der Leistungsplanung im jährlichen Budgetprozess und an der Aufarbeitung von Kostensachverhalten und Kennziffern. Zudem wirken Sie an der Entwicklung und Umsetzung zur Erweiterung des Verantwortungsbereichs um das gesamte ambulante Geschehen mit.