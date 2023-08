Leiter Qualität und Digital m/w/x Deutsches Herzzentrum München

Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern sucht ab sofort einen Leiter Qualität und Digital (m/w/x) für die Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.dhm.mhn.de

Deutsches Herzzentrum München

Leiter Qualität und Digital

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Qualitätsmanagement Verwaltung

- Verantwortung für die vollständige und fristgerechte Erstellung des internen Qualitätsreportings, der externen Qualitätssicherung und der Datenexporte an die DGTHG und Registerstellen

- Unterstützung und Beratung des Klinikdirektors und Vertretung der Klinik in allen Belangen des fachübergreifenden Qualitätsmanagements und medizinischen Digitalisierungsthemen

- Projektleitung im Kontext Qualität und Digital

- Kontinuierliche Optimierung der medizinischen Dokumentation in Zusammenarbeit mit allen Kliniken, Instituten und Verwaltungsabteilungen

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Qualitätsreportings, u.a. in QlikView®

- Disziplinarische und fachliche Leitung der Abteilung

- Unterstützung und Beratung bei wissenschaftlichen Fragestellungen, Studienplanung und statistischen Analysen