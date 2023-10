Leiter/in IT-Abteilung m/w/d Stadtklinik Frankenthal

Die Stadtklinik Frankenthal sucht ab sofort einen/eine Leiter/in für die IT-Abteilung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@skh-ft.de

Mehr Informationen: www.skh-ft.de

Stadtklinik Frankenthal

Leitung IT-Abteilung

Vollzeit

Vergütung: Leistungsgerechte Vergütung nach TVÖD

29-2072.00 IT-Leitung Verwaltung

- Abgeschlossenes Studium der Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung - Nachweisbare Qualifikationen hinsichtlich Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in der IT

- Mehrjährige Berufserfahrung im IT-Management, idealerweise eines Krankenhauses

- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

- Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von IT-Prozessen sowie in der Integration von klinischen Systemen in bestehende Prozesse