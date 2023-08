Leitung Controlling Klinik Verbund Vest Recklinghausen KVVR

Die Klinik Verbund Vest Recklinghausen gGmbH sucht eine Leitung Controlling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: hgf@kvvr.de

Mehr Informationen: www.kvvr.de

Klinik Verbund Vest Recklinghausen gGmbH

Leitung Controlling

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Sie verstehen Controlling als unternehmerische Aufgabe und kombinieren betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten. Gemeinsam mit Ihrem Team entwickeln Sie unsere bestehende Controlling-Landschaft zu einem integrierten Steuerungssystem weiter und tragen dadurch zum nachhaltigen Erfolg unserer beiden Krankenhäuser bei. Daneben verantworten Sie die Vorbereitung und Durchführung der Entgeltverhandlungen. Sie berichten direkt an den Hauptgeschäftsführer und arbeiten eng mit dem dreiköpfigen Geschäftsführungskollegium, den weiteren administrativen Abteilungen sowie unseren medizinischen und pflegerischen Abteilungsleitungen zusammen.

• Umfangreiche Erfahrungen im Krankenhauscontrolling, möglichst bereits in einer Führungsposition

• Ausgeprägte Kenntnisse des Krankenhausbetriebes und der Krankenhausfinanzierung

• Erfahrungen in der Vorbereitung, Durchführung und strategischen Ausrichtung der Entgeltverhandlungen

• Ausgeprägtes krankenhausbetriebswirtschaftliches Denken

• Pragmatische, umsetzungs- und lösungsorientierte Herangehensweise

• Freude an Personalführung