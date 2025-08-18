Internet of Medical Things und Cybersicherheit />

  2. Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum

person_search

Scan QR-Code 107751Die Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.uk-essen.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum

Ausgeschriebene Stelle:
Leitung der Abteilung Medizincontrolling

Bewerbungsanschrift:
Hufelandstraße 55

45147
Essen



Bundesland:
NW
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Wochenstunden:
44

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung mit einem Arbeitsvertrag auf außertariflicher Basis

Kategorisierung:
29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben:

Proaktive Mitgestaltung der stationären und ambulanten Leistungsplanung und der hierauf ausgerichteten Steuerung des Leistungsportfolios
Mitwirkung bei der Umsetzung des internen Berichtswesens und der abzuleitenden Maßnahmen
Ergebnisorientierte Weiterentwicklung der stationären und ambulanten Dokumentations- und Kodierprozesse bis zur Schnittstelle der Abrechnung
Verantwortung und Sicherstellung eines effizienten MD-Managements
Vorbereitung und Durchführung der Strukturprüfungen
Verantwortliche Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Belegungsmanagements und der Wahlleistungsprozesse
Mitarbeit in der Digitalisierung von administrativ-klinischen Prozessen
Koordination und Sicherstellung von prozessverbessernden Schulungen
Mitgestaltung von Prozessoptimierungen im Medizincontrolling der Tochterstandorte

Ausbildung:

Idealerweise abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, alternativ ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium

Berufserfahrung

Mehrjährige Führungs- und Berufserfahrung in leitender Position des Medizincontrollings
Hohe Fachexpertise in der stationären und ambulanten Krankenhausfinanzierung und in der Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen
Sicherer Umgang mit den im Einsatz stehenden SAP System
Hohe Digital- und Zahlenaffinität

Fähigkeiten:

Zielorientierte Durchsetzungsfähigkeit mit großer Führungs-, Sozial- und Konfliktlösungskompetenz

Online seit
2025-08-18
Gültig bis
2025-10-01





