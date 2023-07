Leitung des Medizincontrollings: Klinikum Stuttgart

Das Klinikum Stuttgart sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Leitung des Medizincontrollings (m/w) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-stuttgart.de

Klinikum Stuttgart

Leitung des Medizincontrollings

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat angemessene Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling, Verwaltung,

- Verantwortliche fachliche und organisatorische Gesamtleitung des Medizincontrollings einschließlich des MDK-Managements. Im Klinikum Stuttgart sind derzeit 48 Mitarbeiter/innen für die medizinische Kodierung und Bearbeitung der Prüffälle zuständig.

- Beratung der Geschäftsführung sowie der Fachabteilungen im Sinne des strategischen Medizincontrollings, insbesondere bei der Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsangebots

- Optimierung der Abbildung der Leistungen des Klinikums im DRG- und PEPP-Vergütungssystem und Ünterstützung der Berufsgruppen in Dokumentations- und Kodierfragen

- Organisation und Durchführung bedarfsgerechter Weiterbildungen und Schulungen aller an der Dokumentation, Kodierung und Leistungserfassung beteiligter Berufsgruppen

- Begleitung von Sozialgerichtsverfahren in Zusammenarbeit mit einer Kanzlei für Medizinrecht

- Vorbereitung sowie maßgebliche Beteiligung an der Durchführung der Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern

- Bündelung verschiedener Akteure und Abteilungen zur Optimierung von Strukturen und Prozessen